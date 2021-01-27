Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:50   27 Января 2021
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на водителя служебной машины тиктокеры

Задержаны подозреваемые в нападении на водителя служебной машины тиктокеры

Блогера-тиктокера Константина Лакеева (Костя Киевский) подозревают в нападении на водителя служебного автомобиля с номерами АМР. Он задержан вместе с 11 друзьями.

Полиция задержала 12 тиктокеров хауса Good People. По сведениям СМИ, их подозревают в нападении на водителя во время несогласованного митинга в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального 23 января. В машине было разбито лобовое стекло, водителю потребовалась помощь врачей, передает Telegram-канал RT.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи допросят всех блогеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил данный случай, подтвердив, что водитель служебного автомобиля лишился глаза из-за нападения тиктокеров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержания #митинги #23 января #Good People #тиктокеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров