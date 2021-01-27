Вдова Баталова попыталась продать ценные бумаги свекрови на московских аукционах

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко пыталась пристроить ценные бумаги из коллекции его матери Нины Ольшевской на аукцион. Рисунков Модильяни среди них не оказалось.

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко пыталась пристроить ценные бумаги из коллекции его матери Нины Ольшевской на аукцион. Рисунков Модильяни среди них не оказалось.

Продолжается история, завязанная вокруг картин Амедео Модильяни, которые хранились в коллекции покойного Баталова. Один из рисунков живописца недавно обнаружили в Израиле.

Оказалось, что еще при жизни Баталова его супруга попыталась продать ценные бумаги из коллекции свекрови через аукцион. Однако, как отметили в столичных аукционных домах, среди этих бумаг не было ни одного рисунка Модильяни.

"Вдова Алексея Баталова в курсе всего, что хранится в их доме. Еще при жизни Баталова она пыталась пристроить на аукцион бумаги из коллекции Ольшевской, предлагала что-то в РГАЛи, но о рисунках Модильяни никаких разговоров никогда не велось", — процитировало представителя аукциона издание "КП",

Специалисты разделяют мнение, будто сама история о картинах, которые сохранились в доме покойного артиста, является не более чем хорошо продуманной мистификацией. Однако как минимум один рисунок Модильяни действительно существовал: он довольно давно является экспонатом музея.