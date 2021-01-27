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10:41   27 Января 2021
Происшествия

Полиция задержала еще одного нападавшего на несогласованной акции в Москве

Полиция задержала еще одного нападавшего на несогласованной акции в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего нападавшего на полицейского в ходе незаконного митинга, прошедшего 23 января.

Задержанный в настоящий момент находится на допросе. Им оказался таксист Валерий Е., который подозревается в применении насилия к стражу порядка в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители проводят следственные действия в отношении москвича в рамках уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ. Ранее по этой же статье о применении насилия в отношении представителя власти Пресненский суд Москвы арестовал другого участника незаконной акции Евгения Е., которому предстоит провести за решеткой два месяца.

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