10:41 27 Января 2021Происшествия
Полиция задержала еще одного нападавшего на несогласованной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего нападавшего на полицейского в ходе незаконного митинга, прошедшего 23 января.
Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего нападавшего на полицейского в ходе незаконного митинга, прошедшего 23 января.
Задержанный в настоящий момент находится на допросе. Им оказался таксист Валерий Е., который подозревается в применении насилия к стражу порядка в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Правоохранители проводят следственные действия в отношении москвича в рамках уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ. Ранее по этой же статье о применении насилия в отношении представителя власти Пресненский суд Москвы арестовал другого участника незаконной акции Евгения Е., которому предстоит провести за решеткой два месяца.