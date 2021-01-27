Австрийский инвестор «СП-2» разбил надежды Байдена закрыть проект

Президент США назвал «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Европейцы ответили Байдену.

«Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность Европы в условиях снижающейся добычи газа в Евросоюзе, заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Эта фирма задействована в строительстве газопровода и вложила в него около 730 миллионов евро.

«Мы убеждены, что как минимум треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу «Северный поток – 2». Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — заявил Зеле на конференции European Gas Virtual, цитирует ТАСС.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден считает «плохой сделкой для Европы» газопровод «Северный поток — 2». Новая администрация оценит санкции против проекта, введенные еще при Дональде Трампе, подчеркнула Псаки. Сейчас команда Байдена проводит «обзор этих мер» и консультируется с «европейскими партнерами».

По словам нового госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден намерен «убедить» европейских партнеров остановить строительство газопровода. Если убедить не удастся, то президент США рассмотрит «иные варианты» воздействия на Евросоюз — вероятно, куда менее дипломатичные.

«Он [Байден, — прим.ред.] хотел бы, чтобы США использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, в том числе и Германию, не продвигать дальше этот проект», — сообщил Блинкен.

Санкции против РФ и Европы

25 января российское судно «Фортуна» возобновило прокладку труб в территориальных водах Дании, несмотря на то, что против него и танкера «Максим Горький» власти США ввели отдельные санкции. В начале зимы в Конгрессе и Сенате США приняли закон «Об оборонной политике», расширяющий возможности санкционного давления на другие страны и частные компании. Теперь Вашингтон может «законно» наказывать европейские предприятия за материальную поддержку российского газопровода.

В декабре администрация Трампа предложила компаниям из Европы избежать санкций, если те приложат «добросовестные усилия», чтобы ослабить участие в российско-европейском проекте. Всего в строительстве «Северного потока — 2» задействовано более 120 фирм из 12 стран ЕС.

Месяцем ранее один из чиновников в администрации Трампа отмечал, что США «наносили удар за ударом» по газопроводу, а теперь «готовы вбить кол в сердце проекта». Несмотря на то, что правящая ныне Демпартия не поддерживает энергетический сектор Америки (в отличие от республиканцев), Байден не желает позволить странам Евросоюза проводить самостоятельную экономическую политику.

Позиция Германии

Власти Германии неоднократно критиковали США за попытку установить «энергетическую диктатуру» в Европе, навязав странам ЕС покупку американского сжиженного природного газа. Для Берлина этот вариант невыгоден — СПГ из США стоит больше, чем российский газ, а его доставка в Европу танкерами загрязняет окружающую среду и противоречит экологической политике Германии.

Лоббируя интересы американских газодобывающих компаний, администрация Трампа ввела санкции против европейских фирм, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». 21 января канцлер Ангела Меркель назвала очередные «экстерриториальные санкции» против газопровода неуместными.

Германия нашла способ обойти американские ограничения. В начале января парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания объявил об открытии экологического фонда, который станет посредником между немецкими компаниями, задействованными в строительстве, и «Северным потоком — 2». Таким образом, немецкие «частники» не будут рисковать попасть под санкции, но смогут участвовать в проекте.

Фонд поможет не только газопроводу, но и любым проектам по защите окружающей среды и климата. Ранее немецкое издание Bild сообщало, что организация присвоит газопроводу статус природоохранного проекта и «приложит все усилия, чтобы завершить строительство».