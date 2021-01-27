Дробыша зарезали в Омске

Трагически погиб бывший футболист дубля "Иртыша" 22-летний Егор Дробыш в Омске. На него с другом напал неизвестный с ножом.

Трагически погиб бывший футболист дубля "Иртыша" 22-летний Егор Дробыш в Омске. На него с другом напал неизвестный с ножом.

Один из футболистов скончался на месте, другой находится в реанимации, ранее сообщалось в социальных сетях. На данный момент ищут нападавшего. Правоохранительные органы и Следственный комитет пока не комментируют это происшествие. Они проводят ряд следственных мероприятий. Также возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство.

Дробыш был воспитанником омского футбола. Он выступал за футбольную школу "Динамо" и всегда был лидером. Родственники просят помочь в поисках преступника и откликнуться свидетелей.