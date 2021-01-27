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10:12   27 Января 2021
Общество

ФСБ объяснила, почему в районе мыса Идокопас установили бесполетную зону

ФСБ объяснила, почему в районе мыса Идокопас установили бесполетную зону

Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена летом прошлого года на фоне "возросшей активности стран НАТО". В ФСБ уточнили, что там нет других подведомственных объектов.

Бесполетную зону, располагающуюся в районе мыса Идокопас, установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Причиной этому послужили интересы пограничной безопасности, сообщает РБК. В ведомстве заявили, что в этот период возросла разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе и тех, которые входят в блок НАТО.

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#фсб #геленджик #бесполетная зона

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