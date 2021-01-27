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10:11   27 Января 2021
Общество

Ночные заведения Москвы проверят на соблюдение антикоронавирусных мер

Ночные заведения Москвы проверят на соблюдение антикоронавирусных мер

Московские заведения, которые возобновят работу в ночное время с 27 января, пройдут проверку на антикоронавирусные меры, рассказал первый замруководителя аппарата мэра столицы.

Ночные клубы, бары, караоке и предприятия общественного питания вернутся к прежнему графику в ночное время с 23:00 до 6:00. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он опубликовал новые требования, в котором говорит и об отмене перевода 30% работников офиса на удаленку. Теперь руководители самостоятельно принимают решение о дистанционной работе сотрудника.

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#москва #клуб #коронавирус

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