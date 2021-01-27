Сенаторы США не сочли импичмент Трампу неконституционным

Американские сенаторы отказались признать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Американские сенаторы отказались признать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Сенатор Рэнд Пол ранее потребовал признать процесс неконституционным. Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент уже после того, как Дональд Трамп покинул пост главы государства.

Специалисты по основному закону ведут споры о конституционности такого процесса. Проблемой занимается Сенат США, поскольку суды никогда не участвовали в решении подобных вопросов.