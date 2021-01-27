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10:09   27 Января 2021
Политика

Сенаторы США не сочли импичмент Трампу неконституционным

Сенаторы США не сочли импичмент Трампу неконституционным

Американские сенаторы отказались признать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Сенатор Рэнд Пол ранее потребовал признать процесс неконституционным. Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент уже после того, как Дональд Трамп покинул пост главы государства.

Специалисты по основному закону ведут споры о конституционности такого процесса. Проблемой занимается Сенат США, поскольку суды никогда не участвовали в решении подобных вопросов.

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#сша #трамп #импичмент

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