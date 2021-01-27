Роскачество узнало, как жители страны выбирают продукты

Большинство россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества.

Большинство россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества.

Россияне наиболее тщательно подходят к выбору мяса и молока. Они гораздо менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкоголю, отметили специалисты.

Эксперты ведомства провели исследование, в котором приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше. Респонденты проживают в городах РФ с населением от 100 тысяч человек, расположенных на территории всех федеральных округов государства, передает РИА Новости.

Примерно 39% участников опроса придирчиво выбирают мясную продукцию, 22% — уделяют особое внимание молоку и молочным продуктам. Рыбу тщательно выбирают 10% граждан, овощи — 13%, фрукты — 7%, соки и спиртные напитки — 2%. Согласно итогам опроса, 77% жителей РФ считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке очень мало. Переплатить за товары с повышенным содержанием полезных веществ согласились 28%, а за лучший вкус — 23%.