В Калужской области ФСБ разгромила группу международных террористов

Ячейку международных террористов из "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (террористическая организация, запрещена в РФ) разгромила Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Калужской области.

Ячейку международных террористов из "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (террористическая организация, запрещена в РФ) разгромила Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Калужской области.

Группа планировала создание "всемирного халифата", сообщает ФСБ. Они также осуществляли антиконституционную деятельность, которая создана на доктрине так называемого всемирного халифата — разрушения институтов светского общества. Также их деятельность направлена на свержение насильственным путем действующей власти.

Сотрудники ФСБ обыскали дома предступников, где изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Помимо это были найдены средства связи, электронные носители информации. Ими задержанные пользовались для работы.