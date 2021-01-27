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9:49   27 Января 2021
Политика

Япония ответила на договоренности РФ и США о сокращении ядерного вооружения

Япония ответила на договоренности РФ и США о сокращении ядерного вооружения

Телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. Главы государств обсудили вопрос продления СНВ-3.

Достижение договоренности между РФ и США по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — важный шаг на пути к ядерному разоружению. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы приветствуем это. Это важный шаг на пути к ядерному разоружению для обеих стран", — сказал Като.

В то же время в Токио считают, что для достижения безъядерного мира необходима более широкая структура по контролю за вооружениями.

Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден по телефону выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3. Соответствующий договор Москва и Вашингтон подписали в 2010 году.

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#россия #сша #япония #снв-3

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