Япония ответила на договоренности РФ и США о сокращении ядерного вооружения

Телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. Главы государств обсудили вопрос продления СНВ-3.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. Главы государств обсудили вопрос продления СНВ-3.

Достижение договоренности между РФ и США по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — важный шаг на пути к ядерному разоружению. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы приветствуем это. Это важный шаг на пути к ядерному разоружению для обеих стран", — сказал Като.

В то же время в Токио считают, что для достижения безъядерного мира необходима более широкая структура по контролю за вооружениями.

Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден по телефону выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3. Соответствующий договор Москва и Вашингтон подписали в 2010 году.