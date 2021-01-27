Собянин отменил запрет на работу баров и ресторанов Москвы ночью

Власти Москвы решили отменить ограничения на работу баров и ночных клубов в ночное время. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы решили отменить ограничения на работу баров и ночных клубов в ночное время. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Московские предприятия общественного питания могут работать ночью, с 23:00 до 6:00, отметил Собянин. Все заведения должны соблюдать санитарные нормы.

Также в новых рекомендациях Собянин указал, что перевод 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер. Все руководители в индивидуальном порядке принимают решение о дистанционной работе.