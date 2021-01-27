Рябков сообщил о продлении договора СНВ-3 на условиях России

Вопрос о продлении договора СНВ-3, висевший на волоске последние несколько месяцев, получил положительное решение: договор будет продлен на условиях России.

Вопрос о продлении договора СНВ-3, висевший на волоске последние несколько месяцев, получил положительное решение: договор будет продлен на условиях России.

Обмен во вторник дипломатическими нотами о намерении продлить еще на пять лет действие договора СНВ-3 стал результатом переговоров между Москвой и Вашингтоном, проходивших в последние дни.

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным представителем по вопросу о ДСНВ замминистра иностранных дел Сергей Рябков считает, что продление договора даст время для более глубоких переговоров между Россией и США о стратегической стабильности. Россия настаивала на продлении соглашения без дополнительных условий.