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9:44   27 Января 2021
Политика

Рябков сообщил о продлении договора СНВ-3 на условиях России

Рябков сообщил о продлении договора СНВ-3 на условиях России

Вопрос о продлении договора СНВ-3, висевший на волоске последние несколько месяцев, получил положительное решение: договор будет продлен на условиях России.

Обмен во вторник дипломатическими нотами о намерении продлить еще на пять лет действие договора СНВ-3 стал результатом переговоров между Москвой и Вашингтоном, проходивших в последние дни.

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным представителем по вопросу о ДСНВ замминистра иностранных дел Сергей Рябков считает, что продление договора даст время для более глубоких переговоров между Россией и США о стратегической стабильности. Россия настаивала на продлении соглашения без дополнительных условий.

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#рябков #снв-3 #продление договора

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