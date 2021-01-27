Продление СНВ-3 не остановит ухудшение отношений РФ и США — Сатановский

Американцы будут всячески «наезжать и наседать» на Россию, несмотря на продление СНВ-3, считает политолог.

Продление договора между РФ и США, ограничивающего ядерные вооружения (СНВ-3), не остановит деструктивные действия Штатов в адрес России, полагает глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Так политолог прокомментировал итоги телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Несмотря на достигнутые договоренности, США намерены «твердо реагировать на пагубные действия РФ», заявил Байден.

Американцы будут всячески «наезжать и наседать» на Россию, провоцируя осложнения в стране и вокруг нее, прогнозирует политолог. США желают оставаться единственной сверхдержавой в мире, ведя агрессивную экспансию на Ближнем Востоке, в Грузии и на Украине, подчеркивает он.

«Американское руководство — люди старые, меняться не готовы и не будут. Их более или менее устраивал мир их молодости, когда они были одной из двух сверхдержав. Их более чем устраивает мир их зрелости, когда они остались единственной сверхдержавой. И их совершенно не устраивает ситуация, при которой Америке придется ужаться до ее естественных размеров» — заявил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Мир переживает естественный исторический цикл, в котором слабые страны вынуждены подчиниться, быть разоренными и поглощенными: классическим примером является Украина, отмечает политолог. Сильные же государства уцелеют, отбиваясь и отступая, но изменятся до неузнаваемости, «вроде гуннов, монголов или русских».

«Никогда они [отношения США и РФ, — прим.ред.] не улучшатся. Их главное с нами разногласие по земельному вопросу: кто кого первым закопает. И это их сознательный выбор. <…> Что до продления договора СНВ-3, понять можно. Обычная для нашего Первого привычка: взять от ситуации то, что возможно, и решать все прочие вопросы уже потом. Он по этой части всегда и в любых ситуациях спокоен, практичен и неэмоционален, как удав», — говорит Сатановский.

Ранее ученый-востоковед проанализировал выход России из Договора по открытому небу (ДОН) — по его мнению, страна наконец перестала «играть в игры США», а эпоха наивных попыток интегрироваться в Западный мир, идя на любые уступки, закончилась.