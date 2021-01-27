Блокировку Трампа на YouTube продлили на неопределенный срок

Интернет-платформа YouTube продлила заморозку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа на неопределенный период.

Интернет-платформа YouTube продлила заморозку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа на неопределенный период.

Видеохостинг впервые заблокировал бывшего главу государства 13 января. Тогда заморозка продлилась неделю. YouTube заявил, что недавний видеоролик Трампа "разжигал насилие". Публикация была удалена с платформы, после чего сервис продлил блокировку еще на неделю.

"Из-за опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заморожен", — приводит Politico сообщение YouTube.

Временная блокировка позволяет просматривать ранее загруженные видео, но запрещает публиковать новые. В России ведется работа по созданию замены видеопорталу, сообщил ранее сенатор Алексей Пушков.