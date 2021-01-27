Московский суд изъял "золотые" активы депутата Госдумы на миллиарды рублей

Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры взыскал активы депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука. Сумма изъятых активов составила 38 млрд рублей.

Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры взыскал активы депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука. Сумма изъятых активов составила 38 млрд рублей.

По версии следственных органов, парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, в том числе скрыл свои доходы и оказывал противодействие следствию. В период с 2011 по 2020 год он владел ООО "Терней Золото", которое имеет лицензию на разработку золотых месторождений "Приморское" и "Салют". При этом достоверные сведения об источниках дохода он не предоставлял.

Специалисты геологоразведочных служб оценили запасы руды в этом районе в 38,5 млрд рублей. Компания Сопчука имела право добыть и продать драгоценный металл, а полученный доход использовать в личных интересах. Однако суд взыскал долю компании с ответчиков в пользу государства.