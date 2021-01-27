Эпидемиолог указал на отсутствие в РФ штаммов коронавируса из ЮАР и Японии

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили на территории России штаммов коронавируса из Японии и ЮАР. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Горелов.

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили на территории России штаммов коронавируса из Японии и ЮАР. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Горелов.

"Южноафриканский" штамм был выявлен в октябре прошлого года. В ЮАР эта разновидность коронавируса в настоящее время является доминирующей. Предварительные исследования указали на его способность быстрее передаваться от человека к человеку.

В Японии также была выявлена особая мутация коронавируса. Ученым в Токио пока не удалось оценить его "уровень патогенности".

"Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены", – подчеркнул Горелов в беседе с РИА Новости.

Сотрудники Роспотребнадзора в настоящее время разрабатывают новую тест-систему. Она будет способна с максимальной точностью выявлять мутации коронавируса.