8:17 27 Января 2021Политика
Украинцам разрешат иметь двойное гражданство
Депутаты от правящей партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство на Украине.
Депутаты от правящей партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство на Украине.
Законопроект группы депутатов был зарегистрирован в Верховной раде. Из него следует, что украинцы смогут иметь двойное гражданство, включая с Россией, однако в таком случае их права будут ограничены.
"Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины", — сообщил депутат Олег Дунда.
По его словам, многие граждане страны уже имеют второе гражданство. Для тех, кто будет иметь его с Россией, введут ограничения в виде запрета на участие в избирательном процессе. Это предусмотрено на случай, если СНБО признает иностранное государство страной-агрессором.