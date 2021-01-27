Украинцам разрешат иметь двойное гражданство

Депутаты от правящей партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство на Украине.

Депутаты от правящей партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство на Украине.

Законопроект группы депутатов был зарегистрирован в Верховной раде. Из него следует, что украинцы смогут иметь двойное гражданство, включая с Россией, однако в таком случае их права будут ограничены.

"Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины", — сообщил депутат Олег Дунда.

По его словам, многие граждане страны уже имеют второе гражданство. Для тех, кто будет иметь его с Россией, введут ограничения в виде запрета на участие в избирательном процессе. Это предусмотрено на случай, если СНБО признает иностранное государство страной-агрессором.