Глава Роскосмоса Рогозин выступит с докладом перед Путиным

Президент России Владимир Путин примет с докладом главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин примет с докладом главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не назвал точную дату запланированной встречи. По его словам, ведется подготовка доклада президенту. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин в конце 2020 года сообщал, что Роскосмос затягивает подготовку новых программ, среди которых создание сверхтяжелой ракеты и развитие систем "Сфера" и ГЛОНАСС. Президент РФ потребовал от руководства госкорпорации ы ближайшие сроки закончить работу.

Путин ранее провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Джо Байденом. Первая беседа глав России и США носила откровенный и деловой характер. Об этом сказано на официальном сайте Кремля, опубликовавшего стенограмму переговоров.