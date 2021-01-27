Роспотребнадзор спрогнозировал сроки снижения заболеваемости COVID-19

Масштабное уменьшение заболеваемости COVID-19 в России может начаться уже в марте.

Масштабное уменьшение заболеваемости COVID-19 в России может начаться уже в марте.

Фаза стабилизации обстановки продлится до конца февраля. Снижение числа выявленных случаев заражения может начаться в марте. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Летние показатели по коронавирусу будут в России в мае, считает собеседник РИА Новости. Он отметил, что коронавирус полностью никуда не уйдет, но статистика изменится.

Киев отстает от Крыма по темпам вакцинации местного населения. Об этом ранее сообщило агентство Bloomberg. Благодаря помощи Москвы процесс вакцинации планируют реализовать для населения Луганской и Донецкой народных республик. Украина является самой большой европейской страной, в которой еще не начали вводить препарат от коронавирусной инфекции.