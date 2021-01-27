Киев отстает от Крыма по темпам вакцинации местного населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Киев отстает от Крыма по темпам вакцинации местного населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Благодаря помощи Москвы процесс вакцинации планируют реализовать для населения Луганской и Донецкой народных республик. Украина является самой большой европейской страной, в которой еще не начали вводить препарат от коронавирусной инфекции.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — сообщает агентство.

Владимира Зеленского могут ожидать геополитические последствия и нарастание давления на него внутри страны из-за данного фактора. Авторы статьи сообщили, что вакцинация на Украине начнется в феврале.