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7:06   27 Января 2021
Политика

Bloomberg назвал причину провала Киева с вакцинацией украинцев

Bloomberg назвал причину провала Киева с вакцинацией украинцев

Киев отстает от Крыма по темпам вакцинации местного населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Благодаря помощи Москвы процесс вакцинации планируют реализовать для населения Луганской и Донецкой народных республик. Украина является самой большой европейской страной, в которой еще не начали вводить препарат от коронавирусной инфекции.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — сообщает агентство.

Владимира Зеленского могут ожидать геополитические последствия и нарастание давления на него внутри страны из-за данного фактора. Авторы статьи сообщили, что вакцинация на Украине начнется в феврале.

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#вакцинация #пандемия #коронавирус

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