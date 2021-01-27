Ефремов рассказал о хороших условиях содержания в колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, попавший в колонию за смертельное ДТП, не жалуется на жизнь в заключении. Об этом сообщает StarHit.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, попавший в колонию за смертельное ДТП, не жалуется на жизнь в заключении. Об этом сообщает StarHit.

Единственное, что омрачает жизнь артиста — ранние подъемы, однако он относится к ним философски и шутит, что так скоро станет жаворонком.

"Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша". Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже", - цитирует агентство слова источника.

Как и другие обитатели заведения, Ефремов много работает, однако какой именно не уточняется. На территории осваивается токарное ремесло, швейное, работа с электроникой. Но артист приспособился к рабочему режиму и утверждает, что это позволяет коротать время с пользой.