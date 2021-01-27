Россиянам объяснили уменьшение выявленных случаев коронавируса в стране

Изоляция людей во время новогодних праздников помогла уменьшить число новых случаев COVID-19 в России.

Изоляция людей во время новогодних праздников помогла уменьшить число новых случаев COVID-19 в России.

В России во вторник впервые, начиная с 3 ноября, выявили менее 19 тысяч новых случаев COVID-19. Стабилизация обстановки с коронавирусом точно наступила в стране. Это объясняется низкой социальной активностью в течение 14 дней на протяжении новогодних праздников. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В новогодние выходные люди практически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались. Об этом пишет РИА Новости.