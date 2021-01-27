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5:04   27 Января 2021
Политика

Страны ЕС планируют закрыть границы для граждан Японии из-за коронавируса

Страны ЕС планируют закрыть границы для граждан Японии из-за коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) намерена исключить Японию из списка стран, граждане которых могут совершать необязательные поездки в страны Евросоюза (ЕС), сообщило агентство Bloomberg.

Решение ЕС связано с резким увеличением числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекций в Японии. Таким образом, в списке стран, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз, останутся: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения. Вместе с этим ЕК выделит 220 млн евро на возможную перевозку больных в границах союза — туда, где есть места в больницах.

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#евросоюз #япония #коронавирус

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