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4:33   27 Января 2021
Общество

Иммунолог предупредила об опасности физических нагрузок после COVID-19

Иммунолог предупредила об опасности физических нагрузок после COVID-19

Слишком интенсивные физические нагрузки могут вызвать повторное заболевание или же спровоцировать постковидный синдром.

Пациенты, которые стремятся быстро достичь своих прежних рекордов, рискуют получить тяжелые последствия для здоровья, предупредил врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с "Вечерней Москвой".

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки", — объяснил врач.

Даже если симптомы исчезли, это не значит немедленное возвращение к прежней жизни. Воздерживаться от прежних привычек нужно еще где-то месяц, во время которого организм восстановится после перенесенного стресса.

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#спорт #коронавирус #COVID-19

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