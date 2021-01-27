Иммунолог предупредила об опасности физических нагрузок после COVID-19

Слишком интенсивные физические нагрузки могут вызвать повторное заболевание или же спровоцировать постковидный синдром.

Слишком интенсивные физические нагрузки могут вызвать повторное заболевание или же спровоцировать постковидный синдром.

Пациенты, которые стремятся быстро достичь своих прежних рекордов, рискуют получить тяжелые последствия для здоровья, предупредил врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с "Вечерней Москвой".

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки", — объяснил врач.

Даже если симптомы исчезли, это не значит немедленное возвращение к прежней жизни. Воздерживаться от прежних привычек нужно еще где-то месяц, во время которого организм восстановится после перенесенного стресса.