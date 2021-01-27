РЭО оценил готовность регионов к сбору и раздельному накоплению ТКО 

Российский экологический оператор провел инвентаризацию используемых технологий на объектах ТКО в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Российский экологический оператор провел инвентаризацию используемых технологий на объектах ТКО в России. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным источника, после проведенной инвентаризации появился перечень оборудования, которое используется на объектах обработки ТКО. Также сформирован список из 34 предприятий, которые из общей массы ТКО извлекают не менее 20% вторичных материальных ресурсов и при этом перерабатывают органическую фракцию.

На данный момент в России работают более 200 объектов обработки отходов. Переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов частично произошел в 71 субъекте РФ. Москва и Подмосковье полностью перешли на раздельный сбор мусора, пишет телеканал "360".