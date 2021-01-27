Внешний госдолг Украины за прошлый год превысил 1,5 триллиона гривен

Совокупный государственный долг Украины за 2020 год вырос на 6,98% в долларах и на 19,16% в гривне, сообщает министерство финансов страны.

Совокупный государственный долг Украины за 2020 год вырос на 6,98% в долларах и на 19,16% в гривне, сообщает министерство финансов страны.

Ведомство сообщает, что гoсударственный и гaрантированный гoсударством внeшний дoлг сoставил на 31 дeкабря минувшего года 1,519 триллиона гривен (около 53,72 миллиарда долларов). Он составляет 59,52% от общей суммы госдолга Украины. Внутренний долг составил 1,033 триллиона гривен (36,53 миллиарда долларов).

Украина в 2021 году должна выплатить по внешним долгам 16 миллиардов долларов. Согласно закону о государственном бюджете страны на 2021 год, предельный объем госдолга установлен на уровне 2,545 триллиона гривен (около 90,46 миллиарда долларов).