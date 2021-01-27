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3:46   27 Января 2021
Экономика

Внешний госдолг Украины за прошлый год превысил 1,5 триллиона гривен

Внешний госдолг Украины за прошлый год превысил 1,5 триллиона гривен

Совокупный государственный долг Украины за 2020 год вырос на 6,98% в долларах и на 19,16% в гривне, сообщает министерство финансов страны.

Ведомство сообщает, что гoсударственный и гaрантированный гoсударством внeшний дoлг сoставил на 31 дeкабря минувшего года 1,519 триллиона гривен (около 53,72 миллиарда долларов). Он составляет 59,52% от общей суммы госдолга Украины. Внутренний долг составил 1,033 триллиона гривен (36,53 миллиарда долларов).

Украина в 2021 году должна выплатить по внешним долгам 16 миллиардов долларов. Согласно закону о государственном бюджете страны на 2021 год, предельный объем госдолга установлен на уровне 2,545 триллиона гривен (около 90,46 миллиарда долларов).

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#украина #госдолг #внешний долг

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