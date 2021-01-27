Содержимое мешка от пылесоса может указать на присутствие коронавируса

Образцы пыли из мешка пылесоса содержат вирусную РНК, об этом заявили ученые из Инженерного колледжа Университета штата Огайо.

Образцы пыли из мешка пылесоса содержат вирусную РНК, об этом заявили ученые из Инженерного колледжа Университета штата Огайо.

Пыль для исследования брали в комнатах пациентов с COVID-19, первый этап исследований провели на собранных через 27 дней после окончания самоизоляции материалах, а второй — в середине болезни. Примерно 88% тестов выявили наличие вируса в помещении, сообщает "Известия".

"Эта методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска, например в учреждениях коллективного ухода", — отметили эксперты.

Вирус в пакете пылесоса долгое время не распадается, сохраняется до четырех недель и позволяет предсказывать грядущие вспышки заболевания в заведениях. Долгое хранение ученые объяснили тем, что пыль препятствует испарению жидкости.