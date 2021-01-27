"Плохая сделка": Псаки сообщила о мнении Байдена по "Северному потоку — 2"

Американский президент Джо Байден считает "Северный поток — 2" плохой для Европы сделкой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский президент Джо Байден считает "Северный поток — 2" плохой для Европы сделкой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она выступила на брифинге перед сотрудниками СМИ. Псаки ответила на вопрос журналиста о том, обсуждалась ли тема российского газопровода во время состоявшейся телефонной беседы Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и какая позиция у новой администрации по "СП-2".

Псаки заявила, что президент продолжает считать "Северный поток — 2" "плохой сделкой" для Европы. Она отметила, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на связанную с трубопроводом деятельность, в связи с чем команда Байдена будет их анализировать и продолжать консультации с европейскими партнерами.