Сенат перенес рассмотрение вопроса импичмента Трампу

Сенат США перенес рассмотрение импичмента экс-президенту Дональду Трампу на 9 февраля.

Сенат США перенес рассмотрение импичмента экс-президенту Дональду Трампу на 9 февраля.

В американском сенате приняли единогласное решение о переносе рассмотрения импичмента Трампу на 9 февраля. До этого демократы и республиканцы согласовали расписание процесса, которое дает две недели сторонам на подготовку письменной аргументации.

Республиканец обвиняется в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Процедура судебного обвинения Трампа проводится задним числом. Если его осудят, то Сенат сможет отдельно определить, запретить ли ему вновь занимать государственные должности.

Единого мнения насчет законности импичмента задним числом нет. Так как суды тоже не занимались этим вопросом, сенаторы сами решат этот вопрос.