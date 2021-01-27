"Накуренные" сторонники Навального получили по 10 суток за неповиновение

Появилось продолжение истории с агрессивными оппозиционерами, которые "заправляются допингом" перед митингами.

Появилось продолжение истории с агрессивными оппозиционерами, которые "заправляются допингом" перед митингами.

Полиция в Ростове-на-Дону задержала двух молодых людей после несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального. ФАН сообщает, что они были арестованы за употребление запрещенных веществ и неповиновение правоохранителям.

Соседей возмутили сторонники основателя ФБК, признанного в России иноагентом. Они сильно шумели, чем и доставили дискомфорт местным жителям. Оперативно прибывшие стражи правопорядка попытались достучаться до дебоширов, но дверь им так и не открыли. В итоге полицейским пришлось вызывать МЧС для вскрытия дверей.

Нарушители отказались от освидетельствования, что повлекло составление протокола за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Также "оппозиционеров" за сопротивление полиции привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. По итогу суд назначил каждому по 10 суток ареста.