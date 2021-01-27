Сенатор Косачев оценил вероятность продления ДСНВ-3

Москва и Вашингтон в настоящий момент находятся на пороге продления ДСНВ-3. На это указал российский сенатор Константин Косачев.

Москва и Вашингтон в настоящий момент находятся на пороге продления ДСНВ-3. На это указал российский сенатор Константин Косачев.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам считает важным сохранение договора. Это была, по его словам, изначальная позиция России.

"Насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", — подчеркнул сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин недавно внес в Госдуму законопроект о ратификации продления ДСНВ-3. Парламентарии, как отметил Косачев, должны успеть сделать это до 5 февраля 2021 года, когда истечет срок действия договора.