Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:55   27 Января 2021
Политика

Сенатор Косачев оценил вероятность продления ДСНВ-3

Сенатор Косачев оценил вероятность продления ДСНВ-3

Москва и Вашингтон в настоящий момент находятся на пороге продления ДСНВ-3. На это указал российский сенатор Константин Косачев.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам считает важным сохранение договора. Это была, по его словам, изначальная позиция России.

"Насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", — подчеркнул сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин недавно внес в Госдуму законопроект о ратификации продления ДСНВ-3. Парламентарии, как отметил Косачев, должны успеть сделать это до 5 февраля 2021 года, когда истечет срок действия договора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#косачев #дснв-3 #продление дснв-3

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров