Более 100 миллионов заражений коронавирусом зафиксировано в мире

За все время пандемии успешно вылечились более 55 миллионов пациентов с коронавирусом, сообщил университет Джонса Хопкинса. Показатель инфицированных превысил 100 млн человек.

За все время пандемии успешно вылечились более 55 миллионов пациентов с коронавирусом, сообщил университет Джонса Хопкинса. Показатель инфицированных превысил 100 млн человек.

Общее количество зараженных составляет 100 032 461 человек, из них 2 149 385 скончались от последствий COVID-19 и сопутствующих осложнений. Данные составлены на основе материалов СМИ и информации властей.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта прошлого года, в августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину "Спутник V", которая поставляется в несколько стран мира, включая Аргентину. Недавно получил распространение новый штамм, пришедший из Великобритании, вероятность заражения которым выше исходного вируса.