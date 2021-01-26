Псаки прокомментировала первый звонок Байдена Путину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала в беседе с журналистами звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала в беседе с журналистами звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.

Она сообщила, что Байден звонил Путину во вторник днем. Он намеревался обсудить готовность продлить СНВ-3 на пятилетний срок.

Псаки заявила, что во время разговора Байден указал на поддержку Украины со стороны США "перед лицом непрекращающейся российской агрессии". Глава Белого дома также поднял вопросы, которые касаются взлома SolarWinds, сообщений о якобы выплате Россией наград за убийство американских солдат США в Афганистане, а также о ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Байден стремился дать понять, что США будут "действовать твердо в защиту национальных интересов", заявила Псаки. По ее словам, президент США продолжает считать "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы. Стоит отметить, что со стороны пресс-секретаря Белого дома неоднократно проявлялось недружественное отношение к России. За Псаки также закрепилась репутация любительницы совершать глупые ошибки в ответах журналистам.