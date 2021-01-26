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23:16   26 Января 2021
Общество

Генсеком ПАСЕ впервые избрали женщину

Генсеком ПАСЕ впервые избрали женщину

Должность генсека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые отдана женщине, рассказали в пресс-службе организации во вторник.

Пост генерального секретаря ПАСЕ займет гречанка Деспина Хатзивасилиа-Цовилис, подчеркивается в сообщении. Голосование состоялось в электронной форме 26 января.

Всего в процедуре избрания нового генсека организации участие приняли свыше 96% депутатов. Хатзивасилиа-Цовилис официально вступает в должность и приступит к своим рабочим обязанностям 1 марта 2021 года, сменив на посту польского политика Войцеха Савицкого. Как сообщает агентство ТАСС, ее избрали сроком на пять лет.

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#пасе #голосование #хатзивасилиа цовилис

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