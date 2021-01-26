Путин внес в Госдуму договор о продлении СНВ-3 на пять лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3. Его планируется продлить сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3. Его планируется продлить сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

СНВ-3 является двухсторонним договором между США и Россией о сокращении количества ядерного оружия. Продление договора также недавно обсуждалось в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Совет Федерации готов рассмотреть и дать добро на продление ДСНВ уже 27 января, сообщал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.