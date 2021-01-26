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22:41   26 Января 2021
Политика

Путин внес в Госдуму договор о продлении СНВ-3 на пять лет

Путин внес в Госдуму договор о продлении СНВ-3 на пять лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3. Его планируется продлить сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

СНВ-3 является двухсторонним договором между США и Россией о сокращении количества ядерного оружия. Продление договора также недавно обсуждалось в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Совет Федерации готов рассмотреть и дать добро на продление ДСНВ уже 27 января, сообщал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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#госдума #путин #дснв

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