Кремль опубликовал стенограмму первого разговора Путина и Байдена

Первая беседа глав России и США носила откровенный и деловой характер. Об этом сказано на официальном сайте Кремля, опубликовавшего стенограмму переговоров.

Первая беседа глав России и США носила откровенный и деловой характер. Об этом сказано на официальном сайте Кремля, опубликовавшего стенограмму переговоров.

Владимир Путин, как отмечено в стенограмме, поздравил Джо Байдена с вступлением в должность президента Соединенных Штатов и отметил важность нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, выразив удовлетворение обменом дипломатических нот о договоренности по продлению ДСНВ-3. Стороны также рассмотрели возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Путин и Байден во время переговоров, как сообщил Кремль, затронули темы одностороннего выхода США из Договора по открытому небу, внутриукраинского урегулирования и сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждалась инициатива РФ о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В Европе рассказали, как продление ДСНВ-3 отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Глава отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино считает, что это бы обеспечило некоторую гарантию стратегической стабильности и доверия, и могло бы положительно повлиять на последующие переговоры по другим важным темам.