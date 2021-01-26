Политолог назвал русский язык своим для жителей Украины

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев назвал русский язык своим для Украины, как и украинский. Мнением эксперт поделился в эфире телеканала NEWSONE.

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев назвал русский язык своим для Украины, как и украинский. Мнением эксперт поделился в эфире телеканала NEWSONE.

По мнению специалиста, насаждение украинского языка "штрафами и принуждением, насилием" портит отношение людей к украинскому языку и обрекает его "на коверканье, на суржик". Карасев отметил, что "все должно быть мягко, бархатно".

Политолог задался вопросом: является ли русский язык на Украине украинским, а русскоязычные граждане украинцами. В связи с этим Карасев раскритиковал украинский закон о языке.

"Этот закон ставит русский язык как не украинский, что это – язык врага или язык другой страны <…> Можно все сделать по-умному, и не за счет русского языка. Надо развивать и тот, и другой язык", — заявил Карасев.

Ранее в Запорожской и Днепропетровской областях региональные прокуратуры подали в суды иски о признании противоправными и недействительными решений областных советов относительно признания русского языка как регионального. Иски были предъявлены в связи с соответствующим обращением уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя к генпрокурору Ирине Венедиктовой.