Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:03   26 Января 2021
Политика

Политолог назвал русский язык своим для жителей Украины

Политолог назвал русский язык своим для жителей Украины

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев назвал русский язык своим для Украины, как и украинский. Мнением эксперт поделился в эфире телеканала NEWSONE.

По мнению специалиста, насаждение украинского языка "штрафами и принуждением, насилием" портит отношение людей к украинскому языку и обрекает его "на коверканье, на суржик". Карасев отметил, что "все должно быть мягко, бархатно".

Политолог задался вопросом: является ли русский язык на Украине украинским, а русскоязычные граждане украинцами. В связи с этим Карасев раскритиковал украинский закон о языке.

"Этот закон ставит русский язык как не украинский, что это – язык врага или язык другой страны <…> Можно все сделать по-умному, и не за счет русского языка. Надо развивать и тот, и другой язык", — заявил Карасев.

Ранее в Запорожской и Днепропетровской областях региональные прокуратуры подали в суды иски о признании противоправными и недействительными решений областных советов относительно признания русского языка как регионального. Иски были предъявлены в связи с соответствующим обращением уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #русский язык

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров