Путин впервые провел телефонные переговоры с Байденом

Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Кремле.

Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Главы государств обсудили актуальные вопросы, в том числе и возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также в торгово-экономической сфере.

Путин отметил, что нормализация отношения между странами отвечала бы интересам обеих сторон. Лидеры стран выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению СНВ. В ходе разговора также была затронута тема одностороннего выхода США из Договора по открытому небу.