Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:35   26 Января 2021
Политика

МИД Азербайджана вызвал российского дипломата после высказываний Милонова

МИД Азербайджана вызвал российского дипломата после высказываний Милонова

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства РФ после слов депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе.

Высказывания Милонова в ходе интервью армянской программе власти Азербайджана посчитали неуважительными.

"В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", — отмечается в сообщении.

В азербайджанском дипломатическом ведомстве уточнили, что подобные действия противоречат отношениям на высоком уровне между Баку и Москвой. Высказывания депутата отличаются от официальной позиции РФ, добавили в МИД Азербайджана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #азербайджан #милонов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров