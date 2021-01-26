МИД Азербайджана вызвал российского дипломата после высказываний Милонова

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства РФ после слов депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства РФ после слов депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе.

Высказывания Милонова в ходе интервью армянской программе власти Азербайджана посчитали неуважительными.

"В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", — отмечается в сообщении.

В азербайджанском дипломатическом ведомстве уточнили, что подобные действия противоречат отношениям на высоком уровне между Баку и Москвой. Высказывания депутата отличаются от официальной позиции РФ, добавили в МИД Азербайджана.