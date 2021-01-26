Вассерман рассказал анекдот о принадлежности Украины

Политический консультант Анатолий Вассерман выразил претензии России к киевскому руководству в виде советского анекдота.

Политический консультант Анатолий Вассерман выразил претензии России к киевскому руководству в виде советского анекдота.

По его словам, речь идет о Русском мире.

"Нам нужен мир, по возможности весь", — рассказал он старую советскую шутку.

Интеллектуал отметил, что, разумеется, не имел в виду весь мир целиком, однако именно Русский мир является объектом внимания Москвы. Сюда входит и территория, которую сейчас называют Украиной.

"И лично я убежден, что эту самую Украину мы не только можем, но и должны воссоединить с остальной Россией", — сказал Вассерман.

Эрудит подчеркнул, что сейчас люди, захватившие власть в Киеве, пытаются извлечь личную выгоду в вопросе отдаления Украины от России. Именно поэтому объединение стран выглядит проблематично. Однако козырем Кремля в этом отношении являются Минские соглашения.

Вассерман уверен, что нынешняя Украина не может выполнить эти договоренности. Это означает, что Киев не сможет разорвать связь с Россией, несмотря на давление европейских гарантов, подытожил он.