Китай готов предоставить Белоруссии нужный объем вакцины от COVID-19

Китай выразил готовность предоставить Республике Беларусь нужный объем вакцины от коронавирусной инфекции.

Китай выразил готовность предоставить Республике Беларусь нужный объем вакцины от коронавирусной инфекции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры во вторник. В ходе беседы китайская сторона подтвердила, что готова сотрудничать в вопросе поставок препарата от COVID-19. Политики обменялись информацией о мерах, которые принимаются в борьбе с инфекцией. Лукашенко и Цзиньпин уделили особое внимание ситуации с пандемией.

Китайский лидер подчеркнул, что сейчас нельзя успокаиваться. Стороны намерены и дальше сотрудничать в вопросе противодействия распространению COVID-19, передает БелТА.