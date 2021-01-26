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21:27   26 Января 2021
Политика

Китай готов предоставить Белоруссии нужный объем вакцины от COVID-19

Китай готов предоставить Белоруссии нужный объем вакцины от COVID-19

Китай выразил готовность предоставить Республике Беларусь нужный объем вакцины от коронавирусной инфекции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры во вторник. В ходе беседы китайская сторона подтвердила, что готова сотрудничать в вопросе поставок препарата от COVID-19. Политики обменялись информацией о мерах, которые принимаются в борьбе с инфекцией. Лукашенко и Цзиньпин уделили особое внимание ситуации с пандемией.

Китайский лидер подчеркнул, что сейчас нельзя успокаиваться. Стороны намерены и дальше сотрудничать в вопросе противодействия распространению COVID-19, передает БелТА.

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#китай #белоруссия #вакцина #COVID-19

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