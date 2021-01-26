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21:38   26 Января 2021
Политика

Названа зарплата Зеленского за 2020 год

Названа зарплата Зеленского за 2020 год

Украинский лидер Владимир Зеленский заработал на своем посту за 2020 год менее 10 тысяч долларов. Такие данные приводят «Украинские новости», ссылаясь на Государственное управление делами республики.

Таким образом, «чистая» зарплата президента в пересчете на гривны составила приблизительно 336 тысяч. Эту сумму составили исключительно ежемесячные выплаты в размере 28 тысяч гривен (примерно тысяча долларов). Надбавки за работу главы государства не предусмотрены.

После уплаты всех налогов «на руки» Зеленскому выдали 270 480 гривен. По текущему курсу сумма не превышает 10 тысяч долларов.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как украинцы поздравили президента с днем рождения оскорблениями в соцсетях и «тарифным майданом».

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