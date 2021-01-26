Украинские политики скрывают, кто зарабатывает на реверсе газа
Политикам на Украине проще критиковать реверс газа, чем озвучивать данные по получателям выгоды от данной схемы.
На непростой схеме поставок газа в Незалежную зарабатывают некие трейдеры, уверен генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Его слова приводит издание "Экономика сегодня".
Киев мог бы обрести контроль над ситуацией с голубым топливом, если бы заключил контракт с "Газпромом", пояснил эксперт. В качестве примера выгодности подобного сотрудничества он привел Белоруссию.
Однако Украина не проявляет никакого интереса к этому вопросу. Лишь несколько оппозиционных политиков задумываются о целесообразности отказа от взаимодействия с Россией. Правосудов вспомнил лишь об одном прецеденте с 2015 года, когда реверс оказался выгоден Киеву.