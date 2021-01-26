Украинские политики скрывают, кто зарабатывает на реверсе газа

Политикам на Украине проще критиковать реверс газа, чем озвучивать данные по получателям выгоды от данной схемы.

Политикам на Украине проще критиковать реверс газа, чем озвучивать данные по получателям выгоды от данной схемы.

На непростой схеме поставок газа в Незалежную зарабатывают некие трейдеры, уверен генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Его слова приводит издание "Экономика сегодня".

Киев мог бы обрести контроль над ситуацией с голубым топливом, если бы заключил контракт с "Газпромом", пояснил эксперт. В качестве примера выгодности подобного сотрудничества он привел Белоруссию.

Однако Украина не проявляет никакого интереса к этому вопросу. Лишь несколько оппозиционных политиков задумываются о целесообразности отказа от взаимодействия с Россией. Правосудов вспомнил лишь об одном прецеденте с 2015 года, когда реверс оказался выгоден Киеву.