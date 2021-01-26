Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:09   26 Января 2021
Политика

Вассерман заявил, Запад стравливает Украину с Россией

Вассерман заявил, Запад стравливает Украину с Россией

Украина продолжает провокационные выходки в отношении России, действуя по команде Запада, заявил политический аналитик Анатолий Вассерман.

По его словам, сейчас Запад рассматривает Украину исключительно в качестве инструмента борьбы с Россией. Стоит отметить, что не так давно сотрудник Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий США не исключил возможность обострения конфликта на юго-востоке Украины.

Таким образом Запад намекает киевским властям на необходимость разморозки конфликта на юго-востоке Украины. Своих целей они добиваются, шантажируя главарей киевских радикалов, угрожая им уголовными делами, подытожил Вассерман.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #рф #вассерман

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров