Украинские пользователи Сети поспорили из-за толстовки с надписью Russia

Толстовка с надписью Russia стала поводом для скандала в Незалежной. Об этом сообщается на одном из Telegram-каналов Незалежной.

Толстовка с надписью Russia стала поводом для скандала в Незалежной. Об этом сообщается на одном из Telegram-каналов Незалежной.

Снимок, сделанный в секонд-хенде Харькова, появился в Сети. На фотографии видна спортивная кофта с надписью Russia.

"Зрада дня в Харькове. Секонд экономкласса на проспекте Гагарина, 20, висит шестой день завоза из семи, никто не покупает. На претензию к старшему продавцу ответила, что это просто вещь", — написал автор публикации под фото.

Украинцев, которые увидели фотографию, возмутил тот факт, что такая вещь может продаваться в магазинах страны. Многие из них заявили, что продажа "российской" олимпийки в Незалежной недопустима. Один из комментаторов предложил использовать вещь в качестве тряпки в сарай.

"Россию нужно стереть с атласа", — написал пользователь Telegram.

Ранее украинские пользователи увидели у президента Украины Владимира Зеленского гантели российского производства. Они посчитали использование вещей российского производства неприемлемым.