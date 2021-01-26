Мать кормила детей собаками в Харькове

Социальные службы Харькова забрали детей из семьи, где их кормили убитыми собаками. Малыши жили в квартире, полностью заваленной мусором.

Социальные службы Харькова забрали детей из семьи, где их кормили убитыми собаками. Малыши жили в квартире, полностью заваленной мусором.

Пятеро детей проживали с матерью и бабушкой. Правоохранители еле открыли дверь в квартиру из-за мусора. Все комнаты в ней были завалены бытовым и органическими отходами, передает РЕН ТВ.

Детей кормили собаками. Животных убивали прямо дома. На момент прихода полиции в квартире-помойке жили четыре пса. Правоохранители обнаружили только троих детей. Мать сообщила, что остальных забрали социальные службы.

Позднее за несовершеннолетними приехала скорая помощь. Соседи не раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, однако сами никогда не заходили в квартиру из-за сильной вони.