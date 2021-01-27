Олег Царев: Зеленский превратился в клон Порошенко, это и привело к падению рейтинга

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вновь побил антирекорд, упав ниже 20%. По мнению украинского политика Олега Царева, на это повлияли одновременно и проблема тарифов, и отсутствие подвижек в Донбассе, и вступление в силу «закона о языке».

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз побил антирекорд, упав ниже 20%. По мнению украинского политика Олега Царева, на это повлияли одновременно и проблема тарифов, и отсутствие подвижек в Донбассе, и вступление в силу «закона о языке».

Ранее специалисты КМИС (Киевского международного института социологии) сообщили, что рейтинг Владимира Зеленского, который всего 1,5 года назад победил на президентских выборах, набрав 73,22 % голосов избирателей, продолжает стремительное падение.

Если бы президентские выборы на Украине прошли в ближайшие выходные, за Зеленского свои голоса отдали бы лишь 13,4% от общего числа украинских избирателей, и 19,8% от числа тех, кто определился со своим выбором. Такие неутешительные для Зеленского цифры приводят специалисты КМИС по результатам соцопроса, проведенного на Украине 22 января 2021 года.

При этом сообщается, что предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко, который, проиграв на выборах 2018 года, возглавил партию «Европейская солидарность», занимает вторую строчку в рейтинге. За него в случае скорых выборов проголосовало бы 10,6% украинцев, или 15,7% определившихся избирателей.

Стремительное падение рейтинга президента в беседе с изданием «Украина.ру» прокомментировал украинский политик Олег Царев, который считает, что причиной произошедшего стал курс украинских властей.

Во-первых, отметил Царев, партия Зеленского «Слуга народа» ушла с центристских позиций и перестала защищать интересы большинства, и это немедленно отразилось на рейтинге президента.

«Они прекратили быть партией, которая должна была защищать интересы и русскоязычных, и вообще большинства — и русскоязычного, и украиноязычного, — которое хочет мира в Донбассе, хочет, чтобы страна развивалась, а не была придатком Запада», — считает политик.

В последнее время Зеленский практически стал клоном своего предшественника – Петра Порошенко, добавил Олег Царев и это также отразилось на его рейтинге.

Кроме того, Зеленским очень недовольны представители среднего и малого бизнеса, чьи доходы резко сократились из-за изменений в налогообложении. И акции протеста, организованные мелкими предпринимателями, также повлияли на рейтинг президента, уверен Царев.

«Очень много недовольных и возмущенных среди русскоязычных. Особенно этим нацистским законом про мову, который сейчас стал действовать. Нет и никаких подвижек по миру на Донбассе. Тот обмен пленными, который лоббировал Медведчук, заблокирован. Вина за это лежит на Зеленском», — напомнил собеседник издания.

Еще одной серьезной проблемой для Зеленского стали тарифные майданы, которые, с самого начала 2021 года, проходят по всей стране. Популярности президенту не добавила и невнятная позиция по этому вопросу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В заключение Олег Царев подчеркнул, что рейтинг Зеленского тянут вниз именно действия правительства, и скорее всего, по мнению политика, ситуация завершится его скорой отставкой.