Ученые выявили реакцию антител коронавируса на другие штаммы

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что антитела, генерируемые коронавирусом, могут реагировать и на другие штаммы коронавируса, а также бывает наоборот.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что антитела, генерируемые коронавирусом, могут реагировать и на другие штаммы коронавируса, а также бывает наоборот.

По словам одного из авторов исследования, скорость мутаций вируса достаточно высока, поэтому антитела 18-летней давности не спасают от коронавируса в нынешнее время. Например, антитела, выработанные вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году, имели лишь ограниченную эффективность в нейтрализации SARS-CoV-2.

По словам специалистов, необходимо дальше продолжать исследования, чтобы выяснить, как долго вакцина от коронавируса сможет защитить человека. При этом иммунной системе человека свойственно создавать уникальный набор различных антител, поэтому вероятность того, что один из штаммов может оказаться спасением, очень мала.