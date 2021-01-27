Newsweek: действия Байдена на посту президента США расходятся с его словами

Новый президент США Джо Байден, пообещав в своей инаугурационной речи сплоченность нации, единство и общность взглядов, тут же начал каленым железом выжигать наследие Трампа, как-будто за того не проголосовали 74 миллиона американцев.

Новый президент США Джо Байден, на словах выступая за гражданский мир, обещая в своей инаугурационной речи сплоченность нации, единство и общность взглядов, на деле каленым железом выжигает наследие своего предшественника в Белом доме, как-будто в стране нет 74 миллионов граждан, голосовавших за Трампа.

Об этом в материале для издания Newsweek пишет известный американский политик-консерватор Ньют Гингрич.

«Наблюдая за тем, как элитные либеральные СМИ восторгаются инаугурацией президента Джо Байдена, я все ждал, что кто-нибудь проанализирует поразительные различия между его инаугурационной речью и действиями до и после вступления в должность», — отмечает Гингрич.

Видимо, не дождавшись анализа, политик решил провести его сам, начав с того, что Байден великолепно выступил с инаугурационной речью.

Новый президент предстал перед американцами классическим образцом гражданской доброжелательности и двухпартийности, пообещав им общность взглядов, сплоченность и единство. Кроме того, Байден пообещал, что станет не узкопартийным президентом демократов, а установит контакт с каждым, будет работать с каждым, и станет президентом всех американцев.

Выступление Байдена на его инаугурации 20 января 2021 года, продолжает Гингрич, очень напоминало инаугурационную речь Барака Обамы. И если бы предыдущий президент-демократ исполнил обещания, данные во время своего первого выступления перед нацией, он расколол бы Республиканскую партию и получил бы внушительное правящее большинство до конца своего срока.

«Безусловно, президент Обама этого не сделал. Он быстро свернул влево и лишился большинства в палате представителей и в сенате. Если судить по первым дням президентского правления Байдена, то он однозначно идет по стопам Обамы», — подчеркивает политик.

Джо Байден нарушил свои обещания спустя несколько часов, после того, как дал их. Прибыв после инаугурации в Белый дом, Байден подписал свои первые 17 указов, в числе которых было более десятка тех, которые противоречили его словам о межпартийном сотрудничестве, единстве и поиске общих позиций.

В первый же день на посту главы государства Байден кинулся уничтожать все, что за четыре года своего президентства сделал Дональд Трамп. При этом Байдена не беспокоило, пойдут ли его действия на пользу американцам, и сколько избирателей его поддерживают.

Несмотря на то, что именно миграционный вопрос стал причиной глубокого раскола в американском обществе, Байден отменил инициированное Трампом строительство стены на мексиканской границе, а также отменил указ своего предшественника исключить нелегальных мигрантов из статистики штатов. Кроме того, Байден отменил распоряжения, облегчавшие правоохранительным органам процедуру депортации из США нелегальных мигрантов и лиц, являющихся нарушителями не связанных с иммиграцией законов. Все это Байден сделал без учета мнения республиканцев, то есть о межпартийном сотрудничестве нет и речи.

Также Байден объявил, что США, не выдвигая никаких дополнительных условий, возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения, которая пользуется доверием 86% демократов и лишь 27% республиканцев, напоминает автор материала.

Решение Байдена вернуть Америку в парижское соглашение по климату было ожидаемым и никого не удивило, продолжает Гингрич, однако 57% республиканцев выступают против этого шага. Но о межпартийном сотрудничестве, или хотя бы дискуссии по этому вопросу, речи даже не идет.

«Президент Байден также отменил проект нефтепровода "Кистоун Экс-Эл", который планировали проложить из Канады в США. Это была важнейшая составляющая плана Трампа по обеспечению энергобезопасности США, но левым данная идея не понравилась, и поэтому от нее отказались», — напоминает политик.

Удивление, по его словам, вызывает отмена Байденом запрета Трампа на въезд в США людей из семи не обеспечивающих должную безопасность стран. Несмотря на все заявления левых, этот запрет не распространялся на всех мусульман, подчеркивает Гингрич, так как семь стран, на которые распространялся указ Трампа, не представляют собой весь мусульманский мир. Тем более удивляет, что отмену этого запрета Байден подписал в разгар пандемии.

В заключение политик напоминает, что едва Байден стал президентом США, как сразу же распустил Комиссию 1776, которая занималась патриотическим воспитанием американцев.

«Все это не следует истолковывать как пожелание Байдену потерпеть неудачу на посту президента, — отмечает Ньют Гингрич. — Но президент Байден должен сделать так, чтобы его поступки соответствовали его словам. Я вижу, как он говорит о единстве и призывает всех нас работать вместе. Но мне интересно, что он подразумевает под словом "мы"».

Тем не менее, по словам политика, каждый гражданин США должен пожелать успеха новому президенту, потому, что, если этого не сделать, Америка окажется в беде.